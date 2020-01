Maltempo Liguria: inaugurato il ponte Bailey a Rocchetta Nervina (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo l’emergenza Maltempo e i danni registrati sul territorio ligure è stato inaugurato oggi, con il passaggio della prima auto, il ponte Bailey a Rocchetta Nervina, nell’entroterra di Ventimiglia che permetterà al centro abitato, circa 300 residenti, di uscire dall’isolamento in cui si trova dal 27 novembre scorso, dopo il crollo di un tratto della Sp68, unica via di accesso al borgo.La struttura in acciaio, di tipo militare e lunga 42 metri, consente di bypassare provvisoriamente in tratto di strada inagibile, in attesa del ripristino della viabilità ordinaria. “Il ponte di Rocchetta è diventato un po’ il simbolo di un autunno molto complesso che ha messo in difficoltà cittadini e imprese – ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – ma è anche diventato il simbolo di una Regione ha che imparato non solo a gestire ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

GiovanniToti : Da adesso #RocchettaNervina non è più isolata! Grazie al nuovo ponte #Bailey il comune nell’entroterra di… - graziacalore : RT @GiovanniToti: Da adesso #RocchettaNervina non è più isolata! Grazie al nuovo ponte #Bailey il comune nell’entroterra di #Ventimiglia, i… - Castruccio64 : RT @GiovanniToti: Da adesso #RocchettaNervina non è più isolata! Grazie al nuovo ponte #Bailey il comune nell’entroterra di #Ventimiglia, i… -