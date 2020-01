Maltempo e danni da mareggiate, Borrelli: “C’è da fare un’attività di prevenzione strutturale” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “I danni da mareggiate non rientrano negli interventi da Protezione Civile. Lì c’è da fare un’attività di prevenzione strutturale nell’ambito dei programmi degli interventi previsti dal ministero dell’Ambiente. Certo, la dichiarazione dello stato di emergenza ci sarà ma gli interventi che possiamo mettere in campo ora sono il ripristino dei servizi, strade e infrastrutture. Se invece c’è erosione costiera è un problema diverso che non si può gestire in fase emergenziale“: lo ha affermato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, riferendosi ai danni causati dal ,altempo sulla fascia costiera Amalfitana dove nel primo pomeriggio effettuerà un sopralluogo.L'articolo Maltempo e danni da mareggiate, Borrelli: “C’è da fare un’attività di prevenzione strutturale” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

