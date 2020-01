Maltempo Campania, Anas: “Lunedì riapre la Statale Amalfitana” (Di venerdì 10 gennaio 2020) E’ prevista per la giornata di lunedi’ 13 gennaio la riapertura al traffico della strada Statale 163 Amalfitana, in provincia di Salerno. Sull’arteria, interrotta dallo scorso 21 dicembre a causa delle frane cadute sulla carreggiata, sara’ provvisoriamente attivato il senso unico alternato in alcuni punti. “Nei successivi 15 giorni – fa sapere Anas – la Statale 163 sara’ di nuovo percorribile in entrambe le direzioni senza alcuna limitazione”. La decisione, gia’ preannunciata ieri al termine di un sopralluogo congiunto effettuato da Anas e protezione civile regionale, e’ stata ufficializzata al termine della visita effettuata questo pomeriggio in Costiera Amalfitana dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli. Accompagnato dal vice governatore campano Fulvio Bonavitacola, dal vice ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

