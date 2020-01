Maltempo, Borrelli in Campania: “Rendere più sicura la costiera amalfitana, a San Martino V.C. situazione impegnativa” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Mettere subito, nell’immediatezza, in sicurezza i versanti che hanno avuto problemi e, poi, si vede anche di realizzare interventi più cospicui di riduzione di quello che è il rischio residuo”. Lo ha detto a Cetara (Salerno) il capo dipartimento della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli a margine del sopralluogo effettuato nelle zone della costiera amalfitana colpiti dalle frane dello scorso 21 dicembre. “E’ un lavoro che va fatto e va fatto anche velocemente perché potrebbe ripetersi. Io voglio ringraziare le amministrazioni comunali e l’amministrazione regionale, il collega della Protezione civile regionale – ha aggiunto – perché, in quel frangente, la Protezione civile della Campania ha risposto bene, ha gestito e, per fortuna, non abbiamo avuto perdite di vita umana”. Borrelli ha sottolineato anche la necessità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

