Magliana | evacuata farmacia per fuga di gas

Roma – Strada chiusa e una farmacia evacuata in via Pian due torri, in zona Magliana a Roma, a causa di una fuga di gas. Sul posto, dalle 14 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti dopo la rottura accidentale di una condotta durante alcuni lavori stradali. A scopo precauzionale, la Polizia di Roma Capitale ha interrotto la viabilita'.

