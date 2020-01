«Ma chi è la candidata della Lega in Emilia Romagna? Boh» (Di venerdì 10 gennaio 2020) In questo video tratto da Piazzapulita di ieri vediamo un paio di militanti della Lega che hanno qualche difficoltà a ricordare chi è la candidata del centrodestra in Emilia-Romagna. Il primo dice che voterà Salvini e non ricorda proprio il nome, tanto da farsi scappare anche un paio di bestemmie nel tentativo di ricordarsela. L’altro invece è convinto, come molti in effetti visti anche i risultati delle ricerche su Google, che si chiami BErgonzoni e non Borgonzoni. “Chi voti in Emilia?” “Lega” “Quindi chi voti?” “Matteo Salvini” “Ma chi è il candidato?” “Ehm..boo..uuuhm”. Andiamo benissimo! #Piazzapulita pic.twitter.com/NdqYMe7oE1 — Pietro Raffa (@pietroraffa) January 9, 2020 Il siparietto è andato in onda davanti a un Pierluigi Bersani assai divertito. Soprattutto quando il primo, nell’impetuoso ... Leggi la notizia su nextquotidiano

