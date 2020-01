“Ma che…”. Mahmood, la foto scattata in camerino e viene sommerso da pesanti insulti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mahmood non è uno che passa inosservato. Se ne sono accorti tutti durante l’ultima edizione del festival di Sanremo dove, con la sua Soldi, ha battuto la concorrenza a cominciare da Ultimo, con il quale si accese nelle ore immediatamente successive, un botta e risposta non frontale. Un’occasione che dimostrò come Mahmood, al talento unisse una certa dose di classe. Classe nel tenere il controllo e nel vestire, tanto che per molti, il cantante di origine egiziane si è trasformato in una vera icona di stile. Stavolta però non è andato come al solito. Nella sua ultima foto su Instagram si è mostrato direttamente in gonna! A non tutti i fan però lo scatto è piaciuto, e c’è anche chi lo ha accusato di un malriuscito look alla Malgioglio. In tanti sono impazienti di sapere quando uscirà il nuovo album del musicista, che forse ha scelto la gonna proprio per girare uno dei suoi nuovi videoclip ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

mengonimarco : Due mesi fa riempivamo sold out il Forum. È successo sette volte nel 2019! Ma che figata è stata? - CarloCalenda : Poi te lo presento quello bravo però. Ho spiegato che l’Italia ha il tasso di analfabetismo funzionale più alto tra… - Eurosport_IT : Ma che partita è?! Controsorpasso Atletico firmato Morata-Correa, Colchoneros avanti?????? #BarçaAtleti |… -