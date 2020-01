M5S: Roma (Iene), ‘inchiesta firme faticosa, rivelò prima volta mele marce nel movimento’ (3) (Di venerdì 10 gennaio 2020) (Adnkronos) – Secondo la procura di Palermo, nella notte del 3 aprile 2012, durante la campagna elettorale per le amministrative di Palermo, al comitato del Movimento furono ricopiate migliaia di firme per provare a rimediare a un banale errore su un luogo di nascita di un sottoscrittore. Il timore era quello di non riuscire più a raccogliere le firme necessarie per la presentazione delle liste. Tutto sarebbe avvenuto, secondo l’accusa, su input di Riccardo Nuti, che all’epoca era candidato sindaco. Per scongiurare il rischio di non presentare la lista, avrebbero deciso di ricopiare le sottoscrizioni in loro possesso, correggendo il vizio. Il cancelliere avrebbe dichiarato falsamente che le firme erano state apposte in sua presenza. Claudia La Rocca è stata tra le prime ad ammettere che, dopo essersi accolti del vizio nei dati anagrafici di uno dei ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Massimo09327711 : RT @ElioLannutti: Riforme: M5s, c'è aiutino Lega, incollati a poltrona ++ (ANSA) - ROMA, 10 GEN - 'Non hanno resistito alla voglia di tener… - bettape : @fatelli_michele - luzio2006 : RT @alessandromai14: Procura di roma indaga 3 del m5s....i Nomi li farò dopo interrogatorio della gdf -