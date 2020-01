Lutto nel mondo della tv: l’attore morto a soli 27 anni. L’annuncio della mamma, molto amata (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lutto nel mondo della televisione: l’attore e figlio d’arte è morto a soli 27 anni. A confermare la tragica notizia è stata la madre, anche lei nota attrice, che non rivela però la causa del decesso. “Aveva 27 anni e una vita davanti. Sfortunatamente combatteva con problemi di depressione e dipendenza. Era una scintilla luminosa e brillante finita troppo presto. Mi mancherai Harry, ogni giorno della mia vita”, le parole di Jane Badler via Instagram. Si chiamava Harry Hains ed era la star di American Horror Story, oltre ad aver lavorato a molte altre serie televisive. Australiano, nato e cresciuto a Melbourne, Hains soffriva di disordini del sonno, depressione e aveva avuto un comportamento autodistruttivo nell’ultimo anno. Oltre ad American Horror Story, aveva partecipato a serie come Hotel, The OA e Sneaky Pete. (Continua dopo la foto) Harry Hains, che era nato il 4 ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

