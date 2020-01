L’uomo si sveglia e trova un ladro che gli succhia le dita dei piedi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Siamo a Bradenton, in Florida. Un ragazzo di 20 anni stava tranquillamente dormendo nel suo letto. Era piena notte, quando si è svegliato all’improvviso e si è ritrovato di fronte un ladro. Che però non gli stava derubando casa. Era intento a succhiare le sue dita dei piedi. Il resoconto della vittima ha davvero dell’incredibile. La vittima di 20 anni ha raccontato alla polizia di essersi svegliato all’improvviso di notte nella sera della vigilia di Natale trovando di fronte a se un ladro che stava succhiando le sue dita dei piedi. Il ragazzo, dopo un attimo di spavento, ha detto all’uomo che si era intrufolato in casa sua che non aveva soldi da dargli e di lasciarlo in pace. Ma il presunto ladro ha risposto che non era quello che gli serviva. Lui voleva solo succhiare le sue ... Leggi la notizia su bigodino

