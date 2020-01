L’uomo del giorno, Franco Tancredi: il piccolo-grande pararigori della Roma, un petardo rischiò di farlo morire (Di venerdì 10 gennaio 2020) Franco Tancredi nasce a Giulianova il 10 gennaio 1955. Giocò da portiere ed è stato uno dei più celebri estremi difensori della Roma. Dopo gli esordi con il Giulianova e una breve parentesi tra Milan e Rimini, arriva nella Capitale. Esordì con la maglia numero uno della Roma il 28 gennaio 1979 e giocò con la stessa maglia dal 1979 al 1990, collezionando 228 presenze. Nell’estate del ’90 passa al Torino, dove è secondo portiere, e quando torna da avversario, sia pur in panchina, il 24 febbraio 1991, i tifosi della Roma gli dedicano due striscioni e tanti applausi. Amatissimo dal pubblico Romanista e acclamato ad ogni incontro casalingo, Tancredi non era molto alto. Iniziò a giocare da ala. Possedeva però un’agilità fuori dal comune che lo porterà a cambiare ruolo. Una delle sue specialità fu il parare i calci di rigore, grazie ad una innata capacità di tuffarsi. In Nazionale ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

