Luigi Mario Favoloso è davvero scomparso dopo aver fatto del male a Nina Moric? Sui social le parole della modella (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri 9 gennaio 2020, un amico di Nina Moric e Luigi Favoloso ha voluto rilasciare delle importanti dichiarazioni per provare a spiegare quello che sta succedendo. Il personal trainer di Nina e di Luigi, ha voluto raccontare a Barbara d’Urso quanto accaduto nel mese di dicembre tra Nina e Luigi, cercando di far capire quale sia il motivo per il quale il Favoloso si starebbe comportando in questo modo, mettendo in piedi un teatrino con una finta scomparsa. Secondo Natan, che ha parlato con Nina Moric e conosce la sua versione dei fatti, tutto sarebbe iniziato qualche settimana fa. Favoloso era diventato sospettoso, pensava che Nina lo tradisse. La modella, durante una cena con Natan, gli ha spiegato cosa era appunto accaduto tra di loro. Pare che Favoloso le abbia anche preso il telefono per spiarla. Tutto è poi degenerato in un qualcosa che ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

