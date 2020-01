Luigi Favoloso, la madre ha ricevuto una mail: “Ho paura di espormi” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il mistero sulla scomparsa di Luigi Favoloso si arricchisce di un nuovo capitolo. A Mattino Cinque la madre ha rivelato di aver ricevuto una mail, ma di non voler rivelare i dettagli per paura di esporsi. Il figlio è scomparso da quasi 2 settimane: alla base della sparizione, ci sarebbe una profonda angoscia. Scomparso il 29 dicembre, la madre è preoccupata Sulla scomparsa di Luigi Favoloso si alternano diverse correnti di pensiero. C’è chi, come l’ex fidanzata Nina Moric, ritiene che sia una sparizione volontaria dettata da egoismo personale e chi, come la madre Loredana, teme il peggio per il figlio. La donna a Storie Italiane ha rivelato di essere sicura che non sia una bravata del figlio, ex concorrente del GF.Luigi Favoloso risulta scomparso dal 29 dicembre da Torre del Greco (Napoli), quando è stato visto su un treno diretto per Milano. Ieri il rumor secondo cui Favoloso ... Leggi la notizia su thesocialpost

