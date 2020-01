Luigi Favoloso ha fatto una cosa gravissima a Nina Moric prima di sparire: parla l’amico (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luigi Favoloso prima della sua scomparsa ha litigato pesantemente con Nina Moric e ha minacciato di suicidarsi, ecco cosa ha raccontato l’amico Nuovi colpi di scena ieri a Pomeriggio Cinque, il personal trainer di Luigi Favoloso e Nina Moric ha raccontato che i due hanno litigato pesantemente prima della scomparsa dell’ex gieffino. Il personal trainer e amico della coppia, Nathan, a Barbara d’Urso ha svelato: “Ultima volta che vedo Nina e Luigi assieme risale a metà dicembre. Poi non li ho più visti assieme. Passiamo al 30 di dicembre, Nina viene ad allenarsi da sola, con Carlos. Dopo 4 anni di amicizia capisco che c’è qualcosa che non va.” Nathan ha continuato dicendo: “Lei è scocciata, turbata, nervosa e le chiedo cosa sia successo. ‘Ho litigato con Luigi’, mi dice. Ci alleniamo e non do peso, dopo 4 anni avranno litigato come tutte le coppie, penso. Poi andiamo a ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

