Luigi Di Maio verso l'addio alla guida del M5s: l'indiscrezione del Fatto, guerra con Travaglio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luigi Di Maio questa volta è davvero pronto per l'addio. Probabilmente prima del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna, dove è previsto un crollo totale del Movimento 5 stelle, potrebbe lasciare il suo ruolo di capo politico. Si parla del 20-21 del mese, rivela Il Fatto quotidiano, non appena sarann Leggi la notizia su liberoquotidiano

Luigi Maio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Luigi Maio