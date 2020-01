"Luigi Di Maio lascia la guida del Movimento 5 stelle": la smentita è furibonda (Di venerdì 10 gennaio 2020) La smentita è immediata e furibonda: ma se a rivelare il (presunto) scoop è un quotidiano molto attento a raccontare tutte... Leggi la notizia su today

fattoquotidiano : Luigi Di Maio non ha il nostro preventivo sostegno e nemmeno un nostro acritico apprezzamento. Ma il susseguirsi di… - La7tv : #piazzapulita L'ex Ministro Lorenzo Fioramonti: 'Ho smesso di versare le restituzioni al M5s perché finivano in un… - fattoquotidiano : INTERVISTA A LUIGI DI MAIO Il ministro degli Esteri spiega gli sforzi diplomatici per portare allo stesso tavolo Se… -