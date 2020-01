Ludovica Nasti: un’ “Amica geniale” pluripremiata (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ludovica Nasti conferma la sua bravura e la sua sensibilità. Insignita del Premio “Penisola Sorrentina” lo dedica al reparto di oncologia del Pausillipon di Napoli Napoli, 9 gennaio 2020– Ludovica Nasti, giovine attrice puteolana, protagonista della prima serie RAI dell’ “Amica geniale”, in cui interpreta Lilla, accantona un 2019 ricchissimo di soddisfazioni e di riconoscimenti internazionali. Proprio in queste sere, da mercoledì 8 gennaio, RAI2 sta mandando in onda le repliche della prima serie, diretta da Saverio Costanzo e tratta dal primo volume della quadrilogia di Elena Ferrante che racconta l’inizio dell’amicizia tra Elena e Lila. Andata in onda nel dicembre 2018 su Rai 1, la prima stagione ha raccolto consensi di critica e pubblico, realizzando una media di 6 milioni 909mila spettatori e il 29.5 di share, risultando il programma tv più visto della ... Leggi la notizia su comunicatistampa

NapoliNelCinema : Intervista a Ludovica Nasti giovane attrice rivelazione dell'anno - Ex Partibus - TeleradioNews : Sulle reti Mediaset l'edizione 2020 del Festival Internazionale del Cinema Italiano all'Esterodiretto da Carlo Fumo… - Caprinotizie : Ludovica Nasti: un' 'Amica geniale' pluripremiata -