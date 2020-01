Luca Barbareschi choc: il drammatico racconto a ‘La confessione’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luca Barbareschi, ospite di Peter Gomez a ‘La Confessione’, ha raccontato diversi ricordi del suo passato che hanno lasciato tutti senza parole: ecco cos’ha detto Luca Barbareschi, Fonte: Youtube (screenshot – https://www.youtube.com/watch?v=BLZl8Yej078) Il noto attore, regista, produttore televisivo, produttore cinematografico, autore e conduttore televisivo, sceneggiatore ed ex politico italiano, Luca Barbareschi, è stato l’ospite protagonista dell’ultima puntata in onda di ‘La Confessione‘ il programma su Nove condotto da Peter Gomez. Già da tempo i tanti fan dell’attore sapevano di un passato turbolento e poco felice, ma adesso la conferma è arrivata e quello che ha dichiarato Luca è stato davvero terribile. Il noto personaggio televisivo e politi ha raccontato di aver subito violenze quando era ... Leggi la notizia su chenews

