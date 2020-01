L’oroscopo del giorno 10 gennaio: le previsioni astrali segno per segno (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’oroscopo del 10 gennaio 2020 per i 12 segni dello zodiaco, con le previsioni astrali di oggi su amore, lavoro e salute, i voti segno per segno e un consiglio diverso per tutti da parte della nostra astrologa Ginny. La Luna è piena nel segno del Cancro portando istinti forti a tutti i segni d'acqua: ascoltateli! Leggi la notizia su fanpage

infoitcultura : L’oroscopo sincero del 2020 - infoitcultura : L’oroscopo del giorno 8 gennaio: le previsioni astrali segno per segno - infoitcultura : L'oroscopo del Corriere di oggi mercoledì 8 gennaio 2020 per i segni Ariete, Leone e Sagittario -