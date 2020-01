Lobotka al Napoli, è fatta: accordo con il Celta per 20 milioni, visite nel weekend (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo Diego Demme alla corte di Gattuso arriverà anche Stanislav Lobotka: è di pochi minuti fa la notizia dell'accordo tra la il Napoli e il Celta Vigo per 20 milioni di euro più 4 di bonus. visite medice nel weekend in Italia e poi la firma sul contratto. Leggi la notizia su fanpage

