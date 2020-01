Lo staff di Lamorgese al Viminale costa mezzo milione in meno della “bestia” di Salvini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lo staff di Lamorgese al Viminale fa risparmiare mezzo milione di euro A ognuno il suo staff. Che Luciana Lamorgese, attuale ministra dell’Interno, avesse deciso di adottare un profilo più basso riguardo la comunicazione era notizia nota, ora l’Espresso, in un’inchiesta che andrà in edicola domenica prossima e che è stata anticipata in queste ore, ha fatto anche i conti. Il nuovo ministro dell’Interno ha dato vita a un nuovo corso che porterà, alla fine dell’anno solare, a un risparmio di 560mila euro, grazie allo staff Lamorgese. Una bella differenza con lo staff dell’ex ministro dell’Interno che, tra collaboratori a vario titolo e team della comunicazione, era arrivato a costare, per le casse dello Stato, oltre 700mila euro all’anno. In pratica a quanto pare il Ministero si può gestire tranquillamente spendendo un quinto di quello che Salvini faceva spendere agli ... Leggi la notizia su tpi

