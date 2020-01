LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: 10 gennaio. Nei 1500 vince Ireen Wüst, decima Francesca Lollobrigida (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 10 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.03 Ora pausa per il rifacimento ghiaccio e premiazione dei 1500 femminili, alle 20.29 i 1500 metri maschili. 20.02 vince l’olandese Ireen Wüst in 1:54.88, che precede due russe: seconda Evgeniia Lalenkova in 1:55.22, terza Evgeniia Lalenkova in 1:55.22. Decima Francesca Lollobrigida in 1:57.15, proprio davanti a Noemi Bonazza, undicesima in 1:57.52. 19.59 Quando manca soltanto una coppia al termine l’olandese resta in vetta ed è certa di salire sul podio! 19.57 L’olandese Ireen Wüst stampa il nuovo miglior crono in 1’54″88! 19.54 Francesca Lollobrigida fa segnare 1’57″15 ed è quinta a 1″92 dalla russa Lalenkova, sempre prima. Sesta al momento Noemi Bonazza. 19.50 Sta per scendere in pista Francesca Lollobrigida! 19.46 La russa Evgeniia ... Leggi la notizia su oasport

