LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: 10 gennaio. Nei 1500 vince Ireen Wüst, decima Francesca Lollobrigida. Tocca agli uomini (Di venerdì 10 gennaio 2020) PROGRAMMA 10 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA 20.37 Il polacco Marcin Bachanek beffa Giovannini, firmando il personale in 1:47.59, con 0″06 di margine sull'azzurro. Terzo Trentini in 1'48″47. Ora in pista Francesco Betti. 20.35 Miglior crono di Andrea Giovannini in 1'47″65! Tocca ora ad Alessio Trentini. 20.32 Primo crono di riferimento del polacco Sebastian Klosinski in 1'49″47. Ora sul ghiaccio Andrea Giovannini! 20.29 Tutto pronto per i 1500 maschili. 20.03 Ora pausa per il rifacimento ghiaccio e premiazione dei 1500 femminili, alle 20.29 i 1500 metri maschili. 20.02 vince l'olandese Ireen Wüst in 1:54.88, che precede due russe: seconda Evgeniia Lalenkova in 1:55.22, terza Evgeniia Lalenkova in 1:55.22. Decima Francesca Lollobrigida in 1:57.15, proprio davanti a Noemi Bonazza,

