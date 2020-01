LIVE Spagna-Belgio 1-1, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal/Carreno Busta avanti 2-1 nel doppio decisivo (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1. Tiene il servizio Nadal. 40-30 Gran colpo al volo di Nadal. 30-30 Prima vincente. 15-30 Doppio fallo. 15-15 Chiusura al volo di Carreno. 0-15 Risposta vincente di Vliegen. 1-1 Vliegen tiene la battuta. 40-15 Ace esterno da sinistra. 30-15 Gille fa buona guardia a rete. 15-15 Nadal chiude con un dritto vincente. 15-0 Vliegen mette una prima pesante. 1-0 Tiene il servizio Carreno. 40-15 Out la risposta di Gille. 30-15 Prima vincente di Carreno. 15-15 Gille attento a rete. 15-0 Bene a rete Nadal. 13.07 Carreno Busta al servizio. 13.03 Saranno gli iberici a servire per primi. Coppie in campo per il riscaldamento. 13.00 Ecco le formazioni del doppio tra Spagna e Belgio: Rafael Nadal/Pablo Carreno Busta vs Sander Gille/Joran Vliegen. 12.40 Non vi sono ancora comunicazioni ufficiali circa le formazioni del doppio. 12.20 Spagna e Belgio ... Leggi la notizia su oasport

