LIVE Spagna-Belgio 1-0, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-4, il belga annulla tre palle break! (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Goffin e palla break: dritto sulla riga per lui e altra chance per il belga. 40-40 Prima di servizio esterna e Rafa realizza il punto poi in contropiede. Si va ai vantaggi. 30-40 Forza Nadal con il servizio e il dritto è risolutivo stavolta, prima palla break annullata. Un’altra a disposizione di Goffin. 15-40 CHE RISPOSTA DI Goffin! Serve&volley di Nadal, ma il belga passa con il rovescio. Due palle break per il belga. 15-30 Eccellente Goffin: difesa perfetta da fondo e profondità nei colpi che mette in difficoltà Rafa, costretto all’errore con il rovescio. 15-15 Strepitoso Goffin, legge perfettamente il gioco di Nadal e mette a segno un passante di rovescio di pregevolissima fattura. 15-0 Ottimo servizio centrale di Nadal e punto per l’iberico. Grande Goffin, rimonta da 0-40 e conquista il game, portandosi ... Leggi la notizia su oasport

