LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi Giovanili 2020 in DIRETTA: Nikolaj Memola e Matteo Nalbone debuttano nel corto maschile (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto individuale maschile delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020, piatto forte della prima giornata della rassegna in scena fino a mercoledì 22 gennaio. A rappresentare i colori azzurri ci saranno Nikolaj Memola e Matteo Nalbone, giovanissimi atleti che avranno la possibilità e l’onore di confrontarsi con avversari blasonati che si sono distinti nella prima parte di stagione conquistando un posto alle Finali Junior Grand Prix di Torino. I favori del pronostico spettano al nipponico Yuma Kagiyama, pattinatore competitivo sia da un punto di vista tecnico che prettamente artistico, reduce da ottimi risultati anche nella sua terra natale dove ha conquistato il primo posto in categoria Junior e il terzo in categoria Senior posizionandosi alle spalle dei ... Leggi la notizia su oasport

