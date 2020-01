LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio, nessuna medaglia dall’alpino, Calaba sesta in super-G. Baldini quarto nello sci alpinismo (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 10 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA TUTTI I PODI, LE MEDAGLIE E I RISULTATI DI OGGI 15.15 CURLING – Proseguono le partite pomeridiane: Norvegia e Repubblica Ceca sono avanti 5-0 contro Turchia e Lettonia, 3-1 della Nuova Zelanda sulla Slovenia e 3-2 della Gran Bretagna contro la Francia. 14.40 PATTINAGGIO ARTISTICO – I russi Panfilova/Rylov sono al comando dopo lo short program delle coppie con 71.74 punti. Ampio vantaggio nei confronti dei connazionali Mukhametzianova/Mironov (60.45) che precedono i georgiani Butaeva/Berulava. 14.30 CURLING – Norvegia-Turchia 3-0, Rep. Ceca-Lettonia 2-0, Gran Bretagna-Francia 2-1, 1-1 tra Nuova Zelanda e Slovenia. Sono incominciate le partite del pomeriggio. 14.09 SCI ALPINO – medaglia d’oro per la Svezia nel super-G maschile. A trionfare è stato Adam Hofstedt, che ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio l’Italia cerca le prime medaglie tra sci alpino e al… - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Francia e Slovenia si giocano un posto nella finale del torneo che qualifica a Tokyo 2020. Minuto pe… - zazoomblog : LIVE Francia-Slovenia volley Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: chi perde saluta le Olimpiadi - #Francia-Slov… -