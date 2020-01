LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio, l’Italia cerca le prime medaglie tra sci alpino e alpinismo (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il calendario delle Olimpiadi Invernali Giovanili – I convocati dell’Italia – Le speranze di medaglia dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020: oggi, venerdì 10 gennaio, dopo la Cerimonia d’apertura di ieri, inizieranno ufficialmente le gare in Svizzera e si assegneranno subito i primi quattro titoli della rassegna. Protagonisti saranno lo sci alpino, che prevede il supergigante femminile alle ore 10.15 ed il supergigante maschile alle ore 13.30, e lo sci alpinismo, con l’individuale femminile alle ore 10.30 e l’individuale maschile alle ore 12.30. Saranno dieci gli azzurrini in gara per le medaglie oggi. Nello sci alpino nel supergigante femminile al via Alice Calaba, Sophie Mathiou ed Annette Belfrond, in ... Leggi la notizia su oasport

