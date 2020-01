LIVE Italia-Kosovo pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: esordio complicato per gli azzurri (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Appena terminata anche l’altra sfida di giornata tra Romania e Georgia, che ha visto il successo di Grigoras e compagni per 29-24, rispettando sì il pronostico, ma soffrendo decisamente troppo. 19.35 Sarà una sfida speciale soprattutto per due azzurri, i fratelli Ardian ed Endrit Iballi, originari proprio del paese balcanico, e fuggiti ad Oderzo, dove iniziò la loro avventura nel mondo della pallamano. 19.30 Buonasera e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE testuale di OA Sport, in cui seguiremo l’esordio della Nazionale Italiana di pallamano maschile nel girone di pre-qualificazione ai Mondiali 2021 contro il Kosovo, formazione insidiosa, ma certamente non insuperabile. La presentazione della partita – Le dichiarazioni della vigilia Salve amici di OA Sport e ben ritrovati in questa nuova DIRETTA LIVE testuale, che questa ... Leggi la notizia su oasport

