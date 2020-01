LIVE Italia-Kosovo 8-8 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: parità dopo i primi 20′, balcanici infallibili dai sette metri (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27′ Doldan! In seconda fase gli azzurri ritrovano il vantaggio. 11-10! 26′ Si sblocca Pereira, che pareggia sul 10-10. 25′ Missile di Abdullaj, che in sottomano ritrova il vantaggio kosovaro sul 9-10. 23′ Arcieriiiiiiiiii!!!! 9-9, altra magia dell’ala abruzzese. 22′ Kosovo avanti, 8-9. Time-out chiamato da Trillini. 20′ Dedaj trasforma un altro rigore, mentre Parisini rimedia la seconda espulsione per due minuti. 8-8 18′ Segna ancora Dedaj dai 7 metri, questa volta su Colleluori, entrato appositamente al posto di Ebner. 16′ Sul capovolgimento di fronte arriva il gol del Kosovo, ancora con un’azione veloce. 15′ Arcieriiiii!!! E’ indemoniatoooooo! Un pallonetto precisissimo, 8-5! 14′ 7-5 Dedaj si sblocca dai sette metri. 12′ Parisiniiii! 7-4! Passaggio strepitoso ... Leggi la notizia su oasport

