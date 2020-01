LIVE Italia-Kosovo 26-26 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: finisce in parità, ora serviranno due vittorie (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.37 finisce QUI. Un pareggio che sa di beffa per gli azzurri, arrivati ad un passo dalla vittoria, ma raggiunti all’ultimo secondo da un Kosovo mai domo. Domani si replica, sempre alle ore 20, contro la Georgia. Grazie per aver seguito la partita con la nostra DIRETTA LIVE, da noi l’augurio di una buona serata. 60′ Noooooo. Arriva il gol in girella di Tahirukaj, 26-26. 60′ SKATAAAAAAAR! Può essere decisvo! 59′ Pareggio del Kosovo. Ancora dai sei metri. 25-25. 58′ Dall’ala va a segno il Kosovo, ora sotto di un gol. 58′ SKATARRRRRRRR! In contropiedeeeeee! 25-23! Primo gol della partita del mancino, nel momento decisivo. 57′ Segna Tahirukaj, 24-23. C’è da soffrire. 56′ PARISINI!!! Il pivot giganteggia sui sei metri! 24-22! 55′ Dedaj non sbaglia dai 7 metri, 23-22. 54′ ... Leggi la notizia su oasport

