LIVE Italia-Kosovo 25-23 pallamano | Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA | azzurri

Italia-Kosovo 15-14 pallamano - Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA : azzurri di nuovo avanti - Stabellini decisivo : 49′ Riesce lo schema, Martin Sonnerer riporta la parità. 48′ Altra accelerazione degli slavi, avanti 18-19. 47′ Botta e risposta di Turkovic, che dai sette metri trasforma il 18-18. 45′ Disattenzione difensiva di Arcieri, il Kosovo punisce e mette la freccia. 44′ Gjiuca segna dall'angolo, ma risponde Dean Turkovic, che pareggia sul 17-17. 42′ Stabellini!! Ancora ...

Italia-Kosovo 11-11 pallamano - Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA : si chiude la prima frazione - tanto equilibrio tra le due squadre : 20.44 SI chiude IL PRIMO TEMPO. 11 Pari al termine dei primi 30′, azzurri in difficoltà. 29′ Di nuovo dai sette metri Dedaj pareggia sull'11-11. Tanti problemi nelle vie centrali per gli azzurri. 27′ Doldan! In seconda fase gli azzurri ritrovano il vantaggio. 11-10! 26′ Si sblocca Pereira, che pareggia sul 10-10. 25′ Missile di Abdullaj, che in sottomano ritrova il ...

Italia-Kosovo 0-0 pallamano - Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA : si parte! : 5′ 3-2 Gran gol dall'angolo per D'Antino, azzurri di nuovo avanti. 4′ Arriva il pareggio del Kosovo, segna ancora 3′ Prima espulsione momentanea della partita, con Parisini che esce a seguito di una spinta. 2′ 2-1 Italia in vantaggio, segna Dapiran su rigore. 1′ 1-1 dopo il primo minuto. Stefano Arcieri risponde prontamente al gol kosovaro. 20.07 SI parte! 20.00 ...

Italia-Kosovo pallamano - Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA : esordio complicato per gli azzurri : 19.40 Appena terminata anche l'altra sfida di giornata tra Romania e Georgia, che ha visto il successo di Grigoras e compagni per 29-24, rispettando sì il pronostico, ma soffrendo decisamente troppo. 19.35 Sarà una sfida speciale soprattutto per due azzurri, i fratelli Ardian ed Endrit Iballi, originari proprio del paese balcanico, e fuggiti ad Oderzo, dove iniziò la loro avventura nel mondo della ...

Biathlon - 10 km sprint Oberhof 2020 in DIRETTA : Fourcade trionfa davanti a Jacquelin e Kuehn - disastro Italia : 15.42 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di questa sprint. Martin Fourcade torna a ruggire e rilancia le proprie quotazioni in vista Coppa del mondo. Jacquelin è ormai una realtà e Kuehn sta crescendo rapidamente. Quarto e quinto i due russi Eliseev e Loginov, poi Desthieux, Peiffer e Bjeontegaard. A domani per le staffette. 15.40 Due errori per Zini in piedi che esce 76esimo. Non ci sarà nessun Italiano ...

La prima Eclissi di Luna del 2020 : la diretta streaming dall'Italia - le immagini da Roma [VIDEO LIVE] : Oggi la Luna ci regala un'Eclissi penombrale, la prima del 2020, e la prima di una serie di 4 (le successive saranno il 5 giugno, il 5 luglio e il 30 novembre). Il fenomeno astronomico in programma oggi, visibile da Italia, Europa, Australia, Asia, Africa, Canada atlantico e Alaska, durerà circa 4 ore: la Luna entrerà nella penombra alle 18:07, il "clou" dell'evento sarà alle 20:10, e l'uscita dalla penombra ...

Speed skating - Europei 2020 in DIRETTA : 10 gennaio - inizia l'avventura dell'Italia : Il calendario degli Europei di Speed skating – I favoriti gara per gara – Le speranze di medaglia dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di Speed skating 2020: oggi, venerdì 10 gennaio, ad Heerenveen inizieranno ufficialmente le gare e nei Paesi Bassi si assegneranno subito i primi quattro titoli della rassegna. Il programma ...

Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA : 10 gennaio - Alice Calaba sesta nel super-G. L'Italia cerca le prime medaglie : PROGRAMMA 10 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.09 SCI ALPINO – Sesto posto per Alice Calaba nel super-G. L'azzurra ha chiuso a 70 centesimi dalla svizzera Amelia Klopfenstein, che ha vinto la medaglia d'oro. Sul podio anche la francese Caitlin McFarlane (+0.08) e l'israeliana Noa Szollos (+0.09). Il calendario delle Olimpiadi Invernali Giovanili – I convocati ...

Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA : 10 gennaio - l'Italia cerca le prime medaglie tra sci alpino e alpinismo : Il calendario delle Olimpiadi Invernali Giovanili – I convocati dell'Italia – Le speranze di medaglia dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020: oggi, venerdì 10 gennaio, dopo la Cerimonia d'apertura di ieri, inizieranno ufficialmente le gare in Svizzera e si assegneranno subito ...

Coppa Italia - Torino Genoa 1-1 LIVE : si va ai rigori : Allo Stadio Grande Torino, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Torino e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Simone Indovino, inviato a Torino) – Allo Stadio "Grande Torino", Torino e Genoa si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Torino Genoa 1-1 MOVIOLA 15′ Gol di Favilli – Grande ...

