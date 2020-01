LIVE Italia-Kosovo 15-14 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: azzurri di nuovo avanti, Stabellini decisivo (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Riesce lo schema, Martin Sonnerer riporta la parità. 48′ Altra accelerazione degli slavi, avanti 18-19. 47′ Botta e risposta di Turkovic, che dai sette metri trasforma il 18-18. 45′ Disattenzione difensiva di Arcieri, il Kosovo punisce e mette la freccia. 44′ Gjiuca segna dall’angolo, ma risponde Dean Turkovic, che pareggia sul 17-17. 42′ Stabellini!! Ancora lui! azzurri di nuovo in vantaggio! 41′ Segna Dedaj, 15 pari. 40′ STABELLINIIII! Un siluro! 15-14! 38′ Contro parziale dell’Italia! Arcieri pareggia ancora! 14-14. 35′ Ancora Stabelliniiii! 13-14, l’Italia c’è! 34′ Accorcia Stabellini, con un po’ di fortuna. 12-14. 33′ Sbaglia Mengon, in contropiede ne approfitta il Kosovo, che vola sull’11-14. 32′ Torna avanti il Kosovo, ... Leggi la notizia su oasport

_LiamLovesMe_ : RT @LJPayneItalia: #LiveForever ~ a partire da OGGI il nuovo singolo di Liam ‘Live Forever’ passerà nelle radio in tutto il mondo, e anche… - xbluecastle : RT @indipendente: #Halsey ha finalmente pubblicato “You Should Be Sad”?. E voi, l’avete già ascoltato? ?? Non perdete l'unica occasione di v… - dangerousofi : RT @indipendente: #Halsey ha finalmente pubblicato “You Should Be Sad”?. E voi, l’avete già ascoltato? ?? Non perdete l'unica occasione di v… -