LIVE Italia-Kosovo 11-11 pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurri a caccia della vittoria (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38′ Contro parziale dell’Italia! Arcieri pareggia ancora! 14-14. 35′ Ancora Stabelliniiii! 13-14, l’Italia c’è! 34′ Accorcia Stabellini, con un po’ di fortuna. 12-14. 33′ Sbaglia Mengon, in contropiede ne approfitta il Kosovo, che vola sull’11-14. 32′ Torna avanti il Kosovo, segna Abdullahi. 11-12. 20.58 inizia IL SECONDO TEMPO. 20.44 SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO. 11 Pari al termine dei primi 30′, azzurri in difficoltà. 29′ Di nuovo dai sette metri Dedaj pareggia sull’11-11. Tanti problemi nelle vie centrali per gli azzurri. 27′ Doldan! In seconda fase gli azzurri ritrovano il vantaggio. 11-10! 26′ Si sblocca Pereira, che pareggia sul 10-10. 25′ Missile di Abdullaj, che in sottomano ritrova il vantaggio kosovaro sul 9-10. 23′ Arcieriiiiiiiiii!!!! ... Leggi la notizia su oasport

AmoFabby : RT @LJPayneItalia: #LiveForever ~ a partire da OGGI il nuovo singolo di Liam ‘Live Forever’ passerà nelle radio in tutto il mondo, e anche… - itsmegracex : RT @LJPayneItalia: #LiveForever ~ a partire da OGGI il nuovo singolo di Liam ‘Live Forever’ passerà nelle radio in tutto il mondo, e anche… - J0J0__94 : Stasera su 'Xarabank' (un programma maltese) #emmamuscat #malta @xarabankonline @TelevisionMalta… -