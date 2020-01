LIVE Francia-Germania 3-0, Finale Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: i Galletti si qualificano a Tokyo 2020! (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport. Rimanete con noi per cronaca e approfondimenti. Appuntamento a domani e domenica per semifinali e finali del Preolimpico femminile. Francia-Germania 3-0 (25-20; 25-20; 25-23). I Galletti si qualificano alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Germania di Andrea Giani guarderà i Giochi da casa. 25-23 ACE. Earvin Ngapeth chiude i conti con una bordate delle sue. La Francia ha vinto la partita. 24-23 Errore al servizio dei padroni di casa, la Francia ha il match-point per volare alle Olimpiadi. 23-23 MURO! Krick stampa Ngapeth! La Germania pareggia! 23-22 Grozer ci crede fino in fondo, staffilata in mezzo al muro. Non è ancora finita! 23-21 Fromm serve lunghissimo. 22-21 Mani-out di Grozer, la Germania prova a rimanere lì. 22-20 Tillie affonda il colpo, break della Francia ... Leggi la notizia su oasport

