LIVE Francia-Germania 1-0, Finale Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: i Galletti vincono il primo set (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Germania 1-0. Battaglia fino al 18-18, poi i transalpini hanno messo il turbo sul turno in battuta di Ngapeth e hanno chiuso i conti. 25-20 Errore al servizio dei padroni di casa, la Francia ha vinto il primo set. 24-20 Kaliberda annulla il primo con un diagonale nei tre metri. 24-19 Patry regala cinque set-point alla Francia. 23-19 Lunghissimo il servizio di Fromm. 22-19 Grozer sembra essere l’unico a crederci in questo parziale, l’opposto ha sfondato il muro con la sua proverbiale potenza. 22-18 Che missile di Ngapeth dalla seconda linea… 21-18 Fallo a rete di Patry! Punto alla Germania che ci vuole provare fino in fondo in questo primo set. 21-17 Grozer prova a dare la scossa ai tedeschi con un mani-out. 21-16 Ancora Le Goff, ancora muro. Questa volta si inchina il subentrato Krick in primo tempo. Giani chiama ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Francia-Germania, Finale Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: tutto o niente, chi vince va a Tokyo!