LIVE Francia-Germania 1-0, Finale Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: 12-12, lotta titanica nel secondo set (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Servizio lungo di Louati. 15-13 Chinenyeze non si ferma, primo tempo in mezzo al muro. 14-13 Questa volta Patry sbaglia il servizio e la Germania respira. 14-12 ACE. Patry. L’opposto è impeccabile dai nove metri. Break della Francia. 13-12 Primo tempo sporco di Chinenyeze. 12-12 Bel primo tempo di Boehme, una garanzia sottorete. 12-11 Ngapeth dalla seconda linea, Fromm finisce a terra come un birillo. La Francia torna avanti. 11-11 La Francia si salva col primo tempo di Le Goff. 10-11 Un guerriero venuto da non si sa dove. Grozer attacca un destro pesantissio da posizione impossibile al termine di un’azione infinita e lo mette giù! 10-10 Grozer. Alzare per lui è una garanzia. Diagonale su Louati, affondato. 10-9 Patry in diagonale, l’opposto sta disputando un torneo ad altissimo LIVEllo. 9-9 Ottimo mani-fuori di ... Leggi la notizia su oasport

