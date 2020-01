LIVE Dakar 2020, 10 gennaio in DIRETTA: Peterhansel batte Sainz, Alonso ottimo sesto: “Migliora il feeling con la Toyota” (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE AUTO: VINCE Peterhansel, Alonso sesto LA CLASSIFICHE DELLE AUTO: Sainz AL COMANDO LE DICHIARAZIONI DI FERNANDO Alonso DOPO LA SESTA TAPPA LA CRONACA DELLE MOTO: VITTORIA DI BRABEC LA CLASSIFICA DELLE MOTO: BRABEC PRENDE IL LARGO LA CRONACA DELLE ALTRE CATEGORIE DOPO LA SESTA TAPPA LE CLASSIFICHE DELLE ALTRE CATEGORIE DOPO LA SESTA TAPPA Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronache e classifiche. Domani la Dakar osserverà l’unico giorno di riposo, si torna in gara domanica 12 gennaio. 14.40 Tra gli SSV vittoria di tappa del cileno Lopez Contardo (CAN-AM) con 6’49” di vantaggio sul francese Despres e 9’02” su Rautenbach (PH-Sport). Lopez Contardo svetta in classifica generale con 9’48” sullo statunitense Currie, Guthrie è a ... Leggi la notizia su oasport

