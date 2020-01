LIVE Biathlon, 10 km sprint Oberhof 2020 in DIRETTA: Fourcade trova lo zero e ipoteca il successo, male gli azzurri (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Sbaglia il quarto Kuehn, ma resta ottima la sua gara ed è secondo a 24″ dal transalpino! Il podio potrebbe anche non essere un’utopia. 14.58 Non sbagliano Peiffer e Eliseev in piedi, Bormolini con lo zero a terra! 14.57 Dieci su dieci per Martin Fourcade!! Grandissima gara, sparisce Boe, ritorna Fourcade! La vittoria però non è ancora sicura. 14.56 Kuehn si è mangiato tutto il margine su Fourcade in questo giro, ora i due rivali sono appaiati ai 7 km. 14.55 Errore di Loginov sull’ultimo bersaglio dopo una serie irreale da 16″ di shooting time! 14.54 Jaquelin primo tempo ai 2 km intanto. Fourcade si avvicina al secondo poligono. 14.53 Quattro errori per Lukas Hofer. Che disastro. Peccato. 14.52 Ai 5.8 Hofer paga 48″ su Fourcade, leader in attesa del passaggio di Kuehn. 14.51 Serie impressionante di Tarjei ... Leggi la notizia su oasport

