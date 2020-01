Lipsia sotto shock, dopo la partenza di Demme, Ilsanker accusato di stupro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Lipsia non ha fatto a tempo a incassare il colpo della partenza del suo capitano che gli è piovuta addosso una nuova tegola come riporta oggi il Leipziger Volkszeitung La procura di Salisburgo ha avviato un’indagine contro il centrocampista Stefan Ilsanker. Si tratta di un’accusa di stupro di una 26enne per il 4 gennaio. Secondo la donna sarebbe avvenuto in un appartamento nel quartiere Liefering di Salisburgo. L’avvocato di Ilsanker, Kurt Jelinek ha dichiarato a Krone.at di “notevoli contraddizioni” nella dichiarazione della presunta vittima. Ilsanker afferma la sua innocenza Un caso che ha scosso non poco il club dal momento che, secondo il quotidiano tedesco, ad assumere la difesa sarà lo stesso avvocato di Cristiano Ronaldo Su raccomandazione del Lipsia, l’avvocato Christian Schertz ha assunto seguirà la questione. Tra i suoi clienti ... Leggi la notizia su ilnapolista

