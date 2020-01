L’industria italiana cola a picco: mai dati così negativi da 5 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il mese di novembre si è chiuso in leggero rialzo. Tuttavia, l’industria italiana si appresta a chiudere un 2019 nettamente negativo. Sta per chiudersi un 2019 a dir poco negativo per l’industria nel nostro Paese. Sono infatti stati resi noti i dati relativi alla produzione da parte delle aziende che operano nel territorio italiano. E … L'articolo L’industria italiana cola a picco: mai dati così negativi da 5 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Agenpress : Industria. Produzione novembre +0,1%, su anno -0,6%. Codacons, numeri allarmanti - Phaelon80 : @Daniele_Manca @Corriere @marcoascione2 Uno che ha distrutto l'industria italiana e migliaia di lavoratori suoi con… - vaLoreVita : RT @benzinazero: L'industria dell'auto italiana ha una capacità produttiva di 1,5 milioni di veicoli. Ma ne produce circa 700.000. È eviden… -