L’importanza di seguire il calendario per realizzare contenuti social originali (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per chi utilizza ogni giorno i social network per motivi professionali, il succedersi durante l’anno di festività civili e religiose e di giornate internazionali e mondiali dedicate a eventi storici o contemporanei può essere molto utile per trovare l’ispirazione giusta per i propri contenuti. Le ricorrenze nel corso dei dodici mesi sono infatti molto frequenti, se si considerano, oltre alle feste nazionali, le giornate dedicate a importanti accadimenti del passato, oppure alle persone con cui viviamo, come la festa della mamma, del papà e dei nonni, o ancora a tematiche ambientali o sociali o alla sensibilizzazione verso alcune particolari patologie. Che si tratti di una giornata di grande importanza storica o semplicemente istituita a scopo folcloristico e ludico non importa: le giornate mondiali e internazionali rappresentano una vera e propria risorsa per i social media manager o ... Leggi la notizia su nextquotidiano

