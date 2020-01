Libia, il premier di Tripoli al-Sarraj incontrerà Conte a Palazzo Chigi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Al-Sarraj a colloquio con Conte a Palazzo Chigi Il premier libico Fayez al-Sarraj sarà ricevuto nel pomeriggio di domani, sabato 11 gennaio 2020, a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo riferisce all’Ansa l’ambasciatore libico presso l’Unione europea Hafed Gaddur, precisando che è stato il primo ministro italiano ad invitare ufficialmente Sarraj a Roma. Mercoledì 8 gennaio Conte ha incontrato a Roma il generale Khalifa Haftar, motivo per cui il leader del governo riconosciuto dallE Nazioni Unite al-Sarraj, seccato per la presenza del suo avversario a Roma, ha annullato il faccia a faccia previsto per quel giorno ed è tornato a Tripoli. Intanto il governo di accordo nazionale ha detto sì alla fine delle ostilità fissata per la mezzanotte di domenica 12 gennaio richiesta da parte Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan. Dal canto suo Haftar ha ... Leggi la notizia su tpi

