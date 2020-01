L’Europa critica Trump ma non può farne a meno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il raid che ha ucciso il generale Qassem Soleimani è soltanto la conferma definitiva che tra Stati Uniti ed Europa tira davvero una brutta aria. A dire il vero, la situazione era già abbastanza tesa prima delle recenti tensioni americane con Teheran. Da una parte la ruspante Casa Bianca guidata da Donald Trump; dall’altra un’Unione Europea sempre più acefala e spaccata, unita soltanto quando si tratta di puntare il dito contro il presidente americano. In poche parole, Washington e Bruxelles sono due alleati di vecchia data ormai giunti ai ferri corti su un variegato ventaglio di argomenti: dal clima all’economia, dalla gestione dei rapporti con la Cina alla crisi del Medio Oriente. Mai come adesso la storica alleanza rischia di frantumarsi in mille pezzi. Eppure, come ha scritto Il Foglio, i Paesi dell’Ue, pur criticando aspramente The Donald, dipendono ancora in ... Leggi la notizia su it.insideover

