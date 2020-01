Leonardo. Le opere: anticipazioni documentario al cinema. Quando esce (Di venerdì 10 gennaio 2020) Leonardo. Le opere: anticipazioni documentario al cinema. Quando esce In onore delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, le opere del Maestro diventano un documentario. In versione digitale e innovativa, i quadri , i dipinti e i disegni futuristici del grande Leonardo approdano sul grande schermo, per un evento speciale unico e limitato. Leonardo. Le opere sarà nelle maggiori sale italiane dal 13 al 15 gennaio 2020. Dama con Ermellino, L’uomo Vitruviano e La Gioconda diventeranno protagonisti di uno spettacolo unico, una produzione cinematografica documentaristica realizzata da Phil Grabsky. Il regista, con lo scopo di riprendere ed immortalare le opere nella loro più completa originalità e autenticità, si è recato in otto Paesi diversi per entrare nei musei in cui ogni singolo lavoro artistico è custodito. Leonardo. Le opere: anticipazioni ... Leggi la notizia su termometropolitico

