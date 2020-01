Leonardo DiCaprio in soccorso dell’Australia, dona 3 milioni di dollari per salvarla dai roghi (Di venerdì 10 gennaio 2020) La star di Hollywood è cofondatore dell'associazione ambientalista Earth Alliance insieme a Laurene Powell Jobs e a Brian Sheth. Insieme, il loro impegno è quello di battersi per salvaguardare il futuro del nostro Pianeta. Oltre alla donazione di 3 milioni per l'Australia, in passato hanno contribuito con 5 milioni a salvare l'Amazzonia dai roghi, oltre ad aver liberato le orche intrappolate nei lager russi e rivendute al mercato cinese e ad aver incrementato il numero delle tigri in Nepal. Leggi la notizia su gossip.fanpage

Agenzia_Ansa : Leonardo #DiCaprio dona 3 milioni di dollari contro incendi in #Australia Con la sua fondazione per l'ambiente crea… - repubblica : Leonardo DiCaprio, con la sua Earth Alliance, lancia un fondo per gli incendi l'Australia - greenMe_it : .@LeoDiCaprio salva un uomo caduto in mare. Il suo yacht l’unica nave che ha prestato soccorso… -