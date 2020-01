Leonardo DiCaprio ha donato 3 milioni di dollari per gli incendi in Australia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Leonardo DiCaprio ha donato 3 milioni di dollari per gli incendi in Australia Leonardo DiCaprio, l’attore dal cuore verde (e grande) interviene ancora una volta in difesa dell’ambiente. Questa volta lo fa attraverso la sua associazione ambientalista, la star di Hollywood ha infatti donato 3 milioni di dollari per assistere i vigili del fuoco che spengono gli incendi in Australia con l’#AustraliaWildfireFund. La donazione di Leonardo DiCaprio realizzata attraverso la Earth Alliance, la no profit fondata dall’attore insieme a Laurene Powell Jobs e Brian Sheth l’anno scorso, vuole assistere le centinaia di volontari eroi che lavorano per aiutare le comunità del posto e salvare gli animali che stanno morendo a causa dei roghi nel New South Wales, Victoria, Sud Australia e Queensland. Sulla pagina Instagram l’associazione scrive la raccolta fondi è volta a ... Leggi la notizia su tpi

