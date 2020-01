Leonardo DiCaprio dona 3 milioni di dollari per salvare l’Australia (Di venerdì 10 gennaio 2020) La star di Hollywood, Leonardo DiCaprio, è cofondatore da diversi anni di un’associazione ambientalista che si batte per salvaguardare il futuro del nostro pianeta. L’ultimo progetto di cui si sta occupando è la terribile situazione che sta vivendo l’Australia, devastata dai roghi. La battaglia quotidiana sui social Tra le star del mondo dello spettacolo, DiCaprio è un punto di riferimento per la causa ambientalista. Le sue pagine social sono una vera e propria campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. L’attore pubblica ogni giorno decine di video e schede che illustrano le principali minacce del nostro pianeta. Lo scorso settembre ha incontrato l’amatissima attivista Greta Thunberg, ormai eroina della battaglia per salvaguardare il futuro dell’ambiente. Leo ha promesso che insieme lavoreranno a grandi progetti. Leo, ... Leggi la notizia su velvetgossip

