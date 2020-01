Leonardo Di Caprio si mobilita per l’Australia: l’investimento di 3 milioni di dollari (Di venerdì 10 gennaio 2020) Leonardo Di Caprio scende in campo per aiutare l’Australia colpita dai devastanti incendi. Tramite la sua associazione ambientalista Earth Alliance fondata nel 2019 investirà 3 milioni di dollari per «sostenere gli sforzi contro gli incendi, aiutare le comunità locali più colpite, consentire il salvataggio e il recupero della fauna selvatica e sostenere il ripristino a lungo termine di ecosistemi unici». Leonardo Di Caprio si mobilita per l’Australia: l’investimento di 3 milioni di dollari LEGGI ANCHE>Leonardo Di Caprio ha risposto alle accuse di Bolsonaro Il sud est dell’Australia è in ginocchio di fronte all’emergenza creata dagli incendi scoppiati nelle corso degli ultimi mesi. Fino ad ora sono morte 25 persone, 2000 case sono state distrutte e i danni all’ambiente e alla fauna sono devastanti. Leonardo Di Caprio, ormai da diversi anni impegnato ... Leggi la notizia su giornalettismo

