LEGGE ELETTORALE Il Germanicum dividerà ancor di più politici ed elettori

Brescellum : cos’è - come funziona e cosa cambia con la nuova LEGGE elettorale : Il testo base della nuova legge elettorale, Brescellum o Germanicum per il momento i suoi nomi, è stato depositato alla Camera. Il nuovo sistema prevede una soglia di sbarramento al 5% (introducendo, però, il diritto di tribuna) e si basa su un sistema proporzionale, andando a eliminare la quota maggioritaria prevista dai collegi uninominali. Vediamo come funziona il sistema elettorale e cosa cambia rispetto al Rosatellum.Continua a leggere

LEGGE ELETTORALE - depositato il testo del 'Germanicum' : Giuseppe Brescia (M5S), presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha depositato un testo di riforma della Legge elettorale, annunciando che sarà "presto in discussione in commissione". Brescia ha specificato che si tratta di una bozza, "un testo semplice per far partire il dibattito parlamentare da alcuni chiari punti: 1. l'abolizione dei collegi uninominali; 2. un impianto proporzionale; 3. la soglia di sbarramento ...

Calderoli sulla LEGGE ELETTORALE : “Un peto - puzza di prima Repubblica” : Roberto Calderoli torna ad attaccare il governo giallo-rosso. Lo scorso ottobre si era sfogato sui social: “Il Governo degli inciuci è già alla frutta, anzi mi pare che sia anche al caffè visto il loro nervosismo. Hanno appena finito la luna di miele e già volano i coltelli. Con i diktat reciproci”. Sul premier Conte aveva detto: “Ha una sorta di ruggito del coniglio e minaccia vanamente gli alleati dicendo chi non è ...

LEGGE ELETTORALE : ecco il Germanicum - la proposta depositata alla Camera : Eliminati i collegi uninominali. Il testo depositato da Giuseppe Brescia (M5S) è un proporzionale con sbarramento al 5% e diritto di tribuna. Il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, il pentastellato Giuseppe Brescia, ha presentato una proposta di Legge (qui il testo completo) per un nuovo sistema elettorale. Già soprannominata Germanicum, essa prevede che tutti i seggi di Camera e Senato – con l'eccezione di quelli ...

Prescrizione - LEGGE ELETTORALE - referendum sul taglio dei parlamentari e rimborsi : tutti (o quasi) i nodi della maggioranza : Un consiglio dei ministri convocato per le 16. Prima, il vertice in corso tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte su Iraq e Libia. Poi un altro vertice: quello su Prescrizione e giustizia, e alle 20 l’assemblea di tutti i parlamentari grillini sulla questione rimborsi, alla presenza del capo politico, tornato dalle missioni in Italia da Egitto e Algeria: è un rientro pieno di insidie quello della maggioranza di governo, tra fibrillazioni e ...

Roberto Calderoli contro Pd e M5s : "La LEGGE elettorale? Un peto - un bastardone. Puzza di prima Repubblica" : Chiamatelo "Petellum". È Roberto Calderoli, sempre vulcanico, a coniare il nome della nuova legge elettorale studiata da Pd e M5s: "Dal momento dell'insediamento di questo governo la maggioranza dichiarava ai quattro venti di essere pronta sulla proposta per una nuova legge elettorale - ricorda il s

LEGGE ELETTORALE - arriva il ‘Germanicum’ : cosa prevede e come funziona : cosa prevede e come funziona il ‘Germanicum’, la nuova Legge elettorale firmata M5s e Pd. Dallo sbarramento al 5% alle tribune politiche. ROMA – cosa prevede e come funziona il ‘Germanicum’, la nuova Legge elettorale a firma M5s e Pd. Il testo, che ha come primo promotore il grillino Giuseppe Brescia, è stato presentato in Commissione alla Camera per iniziare una discussione che dovrebbe concludersi in ...

LEGGE ELETTORALE - Pd e M5s inaugurano il Germanicum : proporzionale con soglia al 5%. Fdi e Salvini : “Per inciuci e ribaltoni” : Lo chiamano Germanicum perché prende le caratteristiche principali dal sistema elettorale tedesco. Come al solito c’è tutto il tempo perché venga trasformato in tutt’altro, ma nel frattempo è questo il testo base su cui la maggioranza ha trovato l’accordo (sia pure con qualche mugugno) e sul quale inizierà la discussione in commissione Affari costituzionali della Camera. Il testo, elaborato dal presidente della commissione ...

Arriva il Germanicum : presentata la nuova proposta di LEGGE elettorale : È stato presentato in Commissione Affari Costituzionali il disegno di legge del Germanicum, la nuova legge elettorale pensata e scritta dal pentastellato Giuseppe Brescia. Il Germanicum vede, tra le sue principali caratteristiche, il fatto di avere un metodo proporzionale e uno sbarramento al 5%. Si tratta di 10 pagine di legge, per 3 articoli complessivi. L'articolo Arriva il Germanicum: presentata la nuova proposta di legge elettorale ...

Riforma LEGGE ELETTORALE : soglia di sbarramento e testo depositato : Riforma legge elettorale: soglia di sbarramento e testo depositato Fa già parlare di sé il ddl di Riforma della legge elettorale, denominato Germanicum perché prende ispirazione dal modello tedesco. Il disegno di legge è stato depositato oggi in giornata, giovedì 9 gennaio 2020, dal presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (Movimento 5 Stelle). Su questa proposta si aprirà il dibattito e la discussione ...

LEGGE ELETTORALE - la maggioranza inaugura il Germanicum : proporzionale con soglia al 5%. I listini restano bloccati (per ora) - ma brevi : Lo chiamano Germanicum perché prende le caratteristiche principali dal sistema elettorale tedesco. Come al solito c’è tutto il tempo perché venga trasformato in tutt’altro, ma nel frattempo è questo il testo base su cui la maggioranza ha trovato l’accordo (sia pure con qualche mugugno) e sul quale inizierà la discussione in commissione Affari costituzionali della Camera. Il testo, elaborato dal presidente della commissione ...

LEGGE ELETTORALE Germanicum : diritto di tribuna - polemiche opposizioni e sinistra : Il nuovo sistema non piace a parte della maggioranza. In particolare Italia Viva ha annunciato battaglia, così come Leu. Contestano le opposizioni, parole dure di Salvini e Meloni

Consiglio dei Ministri : sul tavolo LEGGE ELETTORALE e crisi in Libia : È programmato per oggi alle ore 16 il primo Consiglio dei Ministri del 2020 del governo Conte II, che oltre ai dibattiti lasciati in sospeso prima delle pausa natalizia dovrà affrontare alcune delicate questioni sopraggiunte nelle ultime ore tra cui la crisi internazionale in Libia. A tal proposito è infatti previsto anche un breve vertice tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, i quali oltre alla ...

LEGGE ELETTORALE - al via il Germanicum. Da sciogliere il nodo piccoli partiti : La Legge elettorale depositata dal presidente della commissione Affari Costituzionali prevede l’abolizione dei collegi uninominali e l’innalzamento al 5% della soglia di sbarramento